"Идем к сложным временам" – Климкин о влиянии на Украину обострения между США и Ираном

Обострение ситуации на Ближнем Востоке между США и Ираном может негативно отразиться на Украине. Фото: iz.ru

Обострение ситуации на Ближнем Востоке между США и Ираном может негативно отразиться на Украине.

Об этом бывший министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter.

"События в Багдаде, в частности, убийство Сулеймани, еще больше изменят фокус внимания на Ближний Восток и Африку, динамику цен на нефть и сделают Россию еще более влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Для Украины это означает, что мы идем к сложным временам", – написал Климкин.

Сегодня в Багдаде ракетным ударом убили высокопоставленного иранского генерала. Вместе с ним погиб и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ираке Абу Махди аль-Мухандис.

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31 декабря в Багдаде пытались штурмовать посольство США. Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания. Они требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, минуя контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию "зеленой зоны" охраняемого объекта.

Ликвидировать генерала Касема Сулеймани, командующего элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей Исламской революции Ирана, приказал лично президент США Дональд Трамп. Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и служащих в Ираке и всем регионе.