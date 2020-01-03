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пятница, 03 января 2020 08:47

Иранского генерала ликвидировали по приказу Трампа - NYT

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Иранского генерала ликвидировали по приказу Трампа - NYT
США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани во время ракетного удара по Багдаду. Фото - Wikimedia Commons

Ликвидировать генерала Касема Сулеймани, командующего элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей Исламской революции Ирана, приказал лично президент США Дональд Трамп.

Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и служащих в Ираке и всем регионе. Об этом сообщает The New York Times.

"Он и его спецподразделение" Эль-Кудс "ответственные за гибель сотен и ранения тысяч представителей американских и коалиционных служб", - приводит издание заявление Пентагона.

Как отмечают в военном ведомстве, этот удар был направлен "на сдерживание будущих планов Ирана по нападению".

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"Соединенные Штаты будут продолжать принимать все меры для защиты наших людей и наших интересов во всем мире", - отмечается в заявлении.

Операцию по ликвидации Сулеймани была проведена после предупреждения в адрес Ирана, которое произнес министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что военные будут наносить удары по силам, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, если будут выявлены признаки подготовки к нападениям на американские базы и персонал в регионе.

В Иране подтвердили смерть генерала Сулеймани.

Серия мощных взрывов прогремела ночью 3 января на подступах к международному аэропорту Багдада. Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада рядом с помещением для грузов, взорвав две машины. Среди погибших - командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

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Дата
03
января

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