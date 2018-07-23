Идеальное соотношение давления и прохлады - в зоопарке удавы делают массаж

Фото: Daily Mail

Зоопарк Crocodile Park в городе Давао на Филиппинах предлагает клиентам воспользоваться услугами питона-массажиста.

На опубликованном в сети видео бирманский питон-альбинос ползает по телу женщины, выполняя прохладный освежающий массаж. Один сеанс стоит 100 писо - около $2, рассказывает Daily Mail.

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"Чтобы насладиться змеиным массажем, надо расслабиться, как и при любом другом. Змея может чувствовать, если ты напряжен, и начать беспокоиться, - говорят сотрудники. - Они сжимают свою добычу, но пока они не обмотались вокруг вас, они очень дружелюбны. Мы обнаружили, что они обеспечивают идеальный баланс между давлением на мышци и освежающими ощущениями, поскольку имеют холодную, чешуйчатую кожу ".

Бирманские питоны живут в южной и юго-восточной Азии. Их находят в тропических и субтропических районах, как правило, в деревьях и часто вблизи воды.

Американский фотограф Кен Кифер устроил своей жене Кимбер и модели Мелоди Тревино фотосессию с крокодилами возле мексиканского кораллового рифа Банка Чинчорро. "Кимбер и я были в восторге от возможности наконец сделать фото с этими замечательными хищниками. Съемки проходили в месте, красота и величие которого поражает", - рассказал Кен