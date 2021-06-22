Hyundai за кругленькую сумму купила производителя собак-роботов

Hyundai вместе с Boston Dynamics разрабатывают производственную цепь в сфере робототехники. Фото: NASA

Группа Hyundai Motor Group приобрела контрольный пакет акций американской компании Boston Dynamics.

Разработчика мобильных собак-роботов оценили в $1,1 млрд, говорится на сайте Boston Dynamics. Другие финансовые подробности не разглашают.

Так, Hyundai владеет 80% долей в Boston Dynamics, а японская компания SoftBank через одно из своих аффилированных лиц сохранила за собой оставшихся 20%.

Группа ожидает, что это поможет ускорить разработку робототехники с более широкими возможностями, включая создание передовых средств мобильности, устройств для манипуляций и оптических приборов. Boston Dynamics также сможет расширить продуктовую линейку, увеличить глобальные продажи и повысить качество обслуживания.

Hyundai вместе с Boston Dynamics уже разрабатывают производственную цепь в сфере робототехники. От производства комплектующих для роботов до интеллектуальных логистических решений.

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Исследователи NASA представили собак-роботов, которые смогут маневрировать во время космических миссий лучше, чем марсоходы. Роботов Au-Spot от Boston Dynamics с искусственным интеллектом оснащают набором сенсорного оборудования, чтобы помочь им автономно перемещаться по Красной планете.