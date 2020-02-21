Художник придумал альтернативные маски против коронавируса

Фото: Max Siedentopf

Намибийско-немецкий художник-визуалист Макс Зидентопф, вдохновленный масками, найденными в социальных сетях во время вспышки коронавируса, создал свой проект. Назвал его "Как выжить в смертельном глобальном вирусе".

Применению обычных масок он придумал альтернативное решение.

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Поскольку вирус распространяется по всему миру, серия предлагает удобные решения, позволяющие использовать простые повседневные предметы для защиты от смертельного вируса.

Центр предупреждения и профилактики заболеваний Китая представил самое масштабное на сегодняшний день исследование нового коронавируса Covid-2019. Уровень смертности от Covid-2019 китайские специалисты оценили в 2,3%. Смерть от вируса чаще всего наблюдалась у пожилых людей, то есть в возрасте от 60 лет.