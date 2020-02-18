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вторник, 18 февраля 2020 17:03

Китай обнародовал первое исследование коронавируса: что выяснили

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Китай обнародовал первое исследование коронавируса: что выяснили
Уровень смертности оценили в 2,3%. Фото: REUTERS

Центр предупреждения и профилактики заболеваний Китая представил самое масштабное на сегодняшний день исследование нового коронавируса Covid-2019.

Исследователи проанализировали 44 672 случаев заражения. Результаты опубликованы в бюллетене China CDC Weekly.

Смертность

Уровень смертности от Covid-2019 китайские специалисты оценили в 2,3%. Смерть от вируса чаще всего наблюдалась у пожилых людей, то есть в возрасте от 60 лет (более 80% случаев). При этом смертность среди пациентов в группах до 40 лет не превышает и 2%.

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Заразность

Наибольшая вероятность заразиться новым коронавируса - у людей в возрасте 40-69 лет (на них вообще приходится более 60% проанализированных случаев). Вероятность заразиться Covid-2019 почти одинакова как среди мужчин, так и среди женщин, впрочем смертность почти в два раза выше среди мужчин (63,8% против 36,2%).

Кроме того, 80,9% случаев заражения новым коронавирусом исследователи классифицировали как "умеренные", 13,8% - как "серьезные" и лишь 4,7% - как "критические".

Прогнозы

Пик заражения и смертности пришелся на 21-31 января 2020 года, после чего начал спадать. Впрочем эти данные не учитывают изменения методики расчета после 13 февраля, когда власти Китая сообщили о резком росте случаев зараженных Covid-2019.

Главный вывод исследователей заключается в том, что "новый коронавирус является достаточно заразным". Они также соглашаются с тем, что, скорее всего, вирус передался от человека к животному, а затем мутировал и приобрел способность передаваться и между людьми.

В то же время исследователи обращают внимание на важные вопросы, связанные с эпидемией нового коронавируса, на которые еще не нашли ответов. Это, в частности, определение животного-носителя, точного периода заражения, путей передачи вируса и действенных методов лечения.

В Центре общественного здоровья Украины рассказали о новой тест-системе для диагностики китайского коронавируса. На получение результатов теста нужно примерно 5-7 часов. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно. Диагностику осуществлять только в случаях, четко подпадают под критерии Всемирной организации здравоохранения как подозрительные.

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