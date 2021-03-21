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Хотят оправдать женщину, которую осудили за убийство четверых детей

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Хотят оправдать женщину, которую осудили за убийство четверых детей
Причиной смерти детей австралийки могут быть генные мутации. Фото: gettyimages.com

Группа из 90 ученых требуют выпустить из тюрьмы австралийку Кэтлин Фольбиг, которую осудили за убийство малолетних детей в 2003 году.

Они считают, что в смерти детей виновата не женщина, а редкая генетическая патология, пишет CNN.

4 ее ребенка умерли вскоре после рождения После этого полиция начала расследование смерти.

В 2001 году Кэтлин Фольбиг арестовали по подозрению в убийстве детей через удушение. Главными доказательствами по делу были записи женщины в дневнике. Она называла себя самой плохой мамой на Земле. Мотива убийства у Кэтлин не было, сама она в преступлении не призналась. Свидетелей преступления не было. Знакомые отзывались о ней как о хорошей матери. В 2003 суд присяжных признал женщину виновной и приговорил к 30 годам лишения свободы с правом просить помилование через 25 лет.

В свидетельстве о смерти детей записали синдром случайной смерти ребенка - SIDS. Это указывают, когда нет никаких видимых признаков смерти. В 2015 адвокаты Фольбиг обратились к губернатору штата Новый Южный Уэльс с просьбой пересмотреть ее дело. Ученые установили, что причиной SIDS могут быть генетические мутации. Представление адвокатов удовлетворили, и ученые из Австралийского национального университета начали исследования.

У Фольбиг и 2 ее дочерей обнаружили неизвестную до того мутацию гена CALM2. Он отвечает за транспортировку кальция к сердцу и из него. Мутации этого гена могут приводить к проблемам с сердечной системой у детей.

К делу присоединились ученые из 6 стран во главе с датским исследователем Майклом Овергаардом. Они доказали, что мутация гена CALM2 привела к изменению ритма сердцебиения 2 детей. Антибиотики против кашля еще больше углубили патологию.

У сыновей исследователи обнаружили другие мутации в генах, которые в отдельных случаях могут приводить к смертельным патологиям. Исследование влияния этих мутаций на людей продолжаются.

Исследователи подписали коллективную петицию к губернатору Нового Южного Уэльса с просьбой пересмотреть дело Фольбиг.

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"Насколько мне известно, это первый в мире случай, когда в суде используют полное секвенирование генома, чтобы найти доказательства причины смерти", - говорит участница группы ученых Карола Винеуса.

Мать в США убила своих детей, после чего подожгла их дом и застрелилась. 25-летняя Ореанна Майерс использовала дробовик и оставила записку на месте происшествия около города Вильямсбург. На ней было пальто с капюшоном и красной линией на лице.

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