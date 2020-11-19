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четверг, 19 ноября 2020 19:20

Хотела доказать, что веганы могут все, и умерла во время восхождения на Эверест

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Хотела доказать, что веганы могут все, и умерла во время восхождения на Эверест
Мария Стридом с мужем Робертом Гропелом / ААР

Австралийка умерла во время восхождения на Эверест. Она хотела доказать, что веганы не самые слабые, и могут все то же, что и те, кто едят мясо и продукты животноводства.

34-летний доктор Мария Стридом из Мельбурна умерла от высотной болезни при спуске с Эвереста. Ее муж Роберт Гропел, который входил в команду, и пострадал от высокогорного отека легких, выжил. Об этом пишет The Independent.

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Стридом и ее муж были опытными альпинистами. Они решили подняться на семь высочайших вершин семи континентов в попытке доказать, что веганы могут все. В интервью перед восхождением Стридом сказала, что их вдохновило на восхождение то, что они много раз слышали, что у них есть дефицит железа или белка из-за режима питания.

"Похоже, у людей есть искаженное представление, что без мяса недоедают и слабые. Поднявшись на семь вершин, хотим доказать, что веганы могут все то же, что и другие, и даже больше", - сказала женщина.

Веганство - строгое вегатарианство. Рацион исключает любые виды мяса животных, птиц, рыбы, яйца, молоко, морепродукты и часто мед. Веганы не едят продуктов животноводства.

Голландец Эрик Арнольд, 35 лет, участвовал в той же экспедиции, и умер во время спуска за несколько часов до Стридом от высотной болезни. В начале года в интервью местному телевидению сказал, что покорение Эвереста - его детская мечта. Смерть Стридом и Арнольда стали первыми подтвержденным в этом году случаями смертей на Эвересте.

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