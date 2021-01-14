Хорватия ограничила въезд для украинцев

Хорватия ужесточила требования для въезда иностранцев. Фото: NEWSBREAK.COM

Хорватия ужесточила требования для въезда иностранцев из стран, где распространяется новый заразнее штамм коронавируса. В этот список попали также украинцы.

Новые правила въезда заработают с 14 января и будут действовать до 31 января 2021, сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

Отныне лица, прибывающие в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 ч). Также им назначать 14-дневную самоизоляцию, срок которой можно будет уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного негативного ПЦР-теста на деньги на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции).

Украинцы, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста. Но после этого они должны покинуть территорию Хорватии в течение 12 часов с момента въезда.

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Граждане Украины, которые планируют въезжать в Хорватию для волонтерства на территориях, пострадавших от недавнего землетрясения, имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие условия въезда граждан Украины в Хорватии во время карантина оставили без изменений.

Украинцы, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях. Это в частности: медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за престарелыми; пограничники; работники на транспорте; дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей; лица, путешествующие транзитом; лица, путешествующие с целью обучения; моряки; лица, путешествующие по неотложным личных / семейных причин (похороны родственника, прием у врача), деловым причинам (наличие приглашения от принимающей стороны) имеют другие экономические интересы.

Украинских туристов в Хорватию сейчас не пускают.

Если вы едете транзитом через Хорватию, то должны ее покинуть в течение 12часов.

11 января, Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые попали в "красные" и "зеленые" зоны в зависимости от ситуации с эпидемией коронавируса в каждой из стран. Хорватия пока входит в "красную" зону, то есть Минздрав не рекомендует туда ехать из-за эпидситуации.