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суббота, 28 сентября 2019 17:08

Хоронить Жака Ширака приедут 30 мировых лидеров

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Хоронить Жака Ширака приедут 30 мировых лидеров
Ширак был президдентом Франции с 1995 по 2002 годы

Торжественная служба по случаю прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком состоится в понедельник в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Церемонию посетят, кроме действующего руководства страны бывшие президенты Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Также на службе будут присутствовать около тридцати глав иностранных государств и правительств. Ожидается прибытие президента РФ Владимира Путина, а также президентов Италии Серджио Маттарелла и Конго Дени Сассу Нгессо, ливанского премьера Саада Харири, венгерского премьера Виктора Орбана, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и бельгийского премьера " Пьера Шарля Мишеля.

Кроме того, будут присутствовать представители правительства и послы, а также председателя Национального собрания и Сената.

Среди французских политиков Марин Ле Пен подтвердила, что будет присутствовать на церемонии: "Я являюсь председателем первой партии Франции, и вполне естественно, что я иду на похороны бывшего президента республики".

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26 сентября во Франции в возрасте 86 лет скончался экс-президент Жак Ширак.

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