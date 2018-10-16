Ход сардин: фотограф показал необычный косяк

Фото: dailymail.co.uk

Фотограф 51-летний Райнер Шимпф из Порт-Элизабет, ЮАР, сделал подводные кадры во время ежегодной миграции сардин.

На его снимках в Daily Mail видно, как тысячи рыб группируются в так называемые клубы, чтобы защититься от хищников. Иногда размеры такого клубка достигают 20 м в диаметре.

Ход сардин это ежегодное природное явление, которое можно наблюдать у берегов Южно-Африканской республики. Рыба уходит на нерест в прохладные воды вблизи африканского побережья, а оттуда - в Индийский океан. За время этого шествия сардины преодолевают около 1 тыс. Км. Дельфины, акулы, киты и птицы пользуются возможностью вкусно поесть. Чувствуя опасность, сардины инстинктивно сбиваются в косяки и клубки.

"Своими фотографиями я стараюсь помочь людям узнать морскую среду, о необходимости его защиты", - говорит Райнер. Он работает также морским туроператором.- Так, многие люди в Южной Африке даже не знают, что у нас есть киты, дельфины, акулы и рыба."

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За 2 года сардины вырастают до 20 см и достигают половой зрелости. Ежегодно только у берегов Южной Африки вылавливают около 200 000 тонн сардин.

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