Хирурги провели уникальную трансплантацию сердца двухмесячному ребенку

Испанские хирурги провели уникальную операцию на трансплантацию сердца двухмесячной девочке по имени Наяра.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам врачей, это двойное чудо. Ведь такую операцию настолько юной пациентке медики делают впервые. Врожденный порок сердца Наяре диагностировали еще до ее рождения. На момент операции девочка весила 3,2 кг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пересадили почку женщине с донорским сердцем
Ребенку делали трансплантацию от донора с другой группой крови. За сутки до хирургического вмешательства состояние Наяры резко ухудшилось и ждать совместимого донора девочка не могла.
Информацию о доноре не разглашают. Известно лишь, что сердце везли не из другого края страны.
Успешную операцию по пересадке сердца провели в ночь на 13 мая в Киеве. Донором стал молодой человек, который попал в ДТП.
Комментарии