Хирурги провели уникальную трансплантацию сердца двухмесячному ребенку

Двухмесячной Наяре провели трансплантацию сердца. Фото: скриншот tsn

Испанские хирурги провели уникальную операцию на трансплантацию сердца двухмесячной девочке по имени Наяра.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам врачей, это двойное чудо. Ведь такую ​​операцию настолько юной пациентке медики делают впервые. Врожденный порок сердца Наяре диагностировали еще до ее рождения. На момент операции девочка весила 3,2 кг.

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Ребенку делали трансплантацию от донора с другой группой крови. За сутки до хирургического вмешательства состояние Наяры резко ухудшилось и ждать совместимого донора девочка не могла.

Информацию о доноре не разглашают. Известно лишь, что сердце везли не из другого края страны.

Успешную операцию по пересадке сердца провели в ночь на 13 мая в Киеве. Донором стал молодой человек, который попал в ДТП.