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среда, 08 мая 2019 19:51

Хакеры похитили 7 биткоинов

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Хакеры похитили 7 биткоинов
С криптобиржи похитили $ 40 млн. Фото: "Главком"

Хакеры похитили более $ 40 млн из одной из крупнейших криптовалютних бирж Binance.

На бирже 7 мая обнаружили серьезное нарушение системы безопасности, которая позволила злоумышленникам получить доступ к API пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и другим данным, сообщает "Сегодня".

Похитители следовали тщательно отработанному плану и подождали некоторое время, прежде чем вывести средства с помощью нескольких независимых учетных записей.

Вывели 7000 биткоинов одной транзакцией, которую они структурировали так, что ее пропустила система безопасности. Чтобы возместить ущерб, биржа воспользуется средствами из фонда Secure Asset Fund for Users, средства других пользователей нарушены не будут.

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Торги на бирже продолжаются, но выводить и добавлять средства нельзя будет как минимум неделю. Администрация Binance также проверяет, остается ли у хакеров доступ к ресурсам биржи.

Курс биткоинив в начале апреля стремительно подскочил. Далее происходит плавное повышение. Трейдер и криптоаналитик Джош рейджеров утверждает, что фаза накопления биткоинив продлится до середины июля.

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08
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