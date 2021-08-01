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воскресенье, 01 августа 2021 18:36

Хакеры атаковали запись на вакцинацию

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Хакеры атаковали запись на вакцинацию
В Италии хакеры остановили вакцинацию. Фото: Reuters

Хакеры отключили ИТ-системы компании, управляющей назначениями вакцинации против коронавируса в итальянском регионе Лацио.

"Идет мощная хакерская атака на региональную базу данных", - говорится в заявлении регионального правительства, передает Ansa.

Деактивировали портал здравоохранения региона и сеть вакцинации.

"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная. Все вышло из строя. Весь региональный CED находится под атакой", - сказал менеджер по здравоохранению региона Лацио Алессио Д'Амато.

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Полиция и прокуратура Рима расследуют этот вопрос.

Италия вводит обязательный сертификат вакцинации против Covid-19 с 6 августа. Это пока последняя страна в Европе, которая объявила о такой схеме. Этот шаг позволит лицам в возрасте от 12 лет и старше, которые имеют хотя бы один укол вакцины, получить доступ к целому ряду публичных мест, включая закрытые рестораны, кинотеатры и тренажерные залы.

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