Грузия решила смягчить карантин

В Грузии с 19 марта ослабляют ряд карантинных ограничений.

В стране частично откроются культурные учреждения и матчи со зрителями, в ресторанах будут разрешены выступления музыкантов, сообщает "Грузия Онлайн".

С 1 апреля заработают кинотеатры и развлекательные центры для детей при условии соблюдения ограничений на количество посетителей.

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Осенью прошлого года Грузия оказалась на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции - 100000 человек в неделю.

С 28 ноября страна усилила карантин. Жесткий карантин длился до 15 января 2021 года. Затем на две недели ввели карантин выходного дня.

С 1 февраля Грузия полностью отменила ограничения на международное авиасообщение. В стране также обновили правила въезда для туристов. Отныне каждый путешественник должен предъявить тест на коронавирус с отрицательным результатом.