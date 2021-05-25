Грузия открывает сухопутные границы: назвали условия въезда

С 1 июня Грузия открывает сухопутные границы, которые с марта прошлого года были закрыты из-за карантинных ограничений.
В страну будут пускать при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не позднее чем за 72 ч. до въезда, передает Imedi News. В течение 72 ч. после приезда нужно будет сделать еще один.
Будут действовать также свидетельства о прохождении полной вакцинации против коронавируса. Туристам рекомендуют иметь при себе медицинскую страховку, покрывающую Covid-лечение.
С 1 июня также полностью снимается ограничение для объектов общественного питания в выходные дни. Действующими остаются ограничения на проведение социальных мероприятий, связанных со свадьбами, поминками и банкетами.
Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Молдова и Оман будут добавлены в список стран, граждане и жители которых смогут пересекать границы Грузии с отрицательным ПЦР-тестом.
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Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с 1 июня будут отменены все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса.
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