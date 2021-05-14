Греция открыла границы для украинских туристов: назвали условия въезда

Подготовили также сеть отелей, которые можно использовать для карантина в случае вспышек заболевания. Фото: pixabay.com

С 14 мая Греция открыла границы для иностранных туристов, в том числе и для украинцев.

Отныне не нужно проходить семидневную самоизоляцию по приезду в страну, сообщает Министерство туризма Греции. Ограничения на поездки между регионами также сняли. Обещают безопасный отдых с открытыми музеями и заведениями.

"В стране будет действовать пять зон защиты. В частности, должно произойти ускорение темпов вакцинации работников отрасли туризма и внедрение новых протоколов деятельности", - заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

Путешественники должны:

- за день до вылета заполнить специальную форму;

- предоставить справку о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 ч. до вылета или справку о выздоровлении.

Также подготовили сеть отелей, которые можно использовать для карантина в случае вспышек заболевания.

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Украинцам, которые планируют поездку в страны ЕС, скорее всего, придется вакцинироваться в обязательном порядке. Сегодня появилась информация о том, что прямые рейсы в Грецию из Украины отменены, сняты с продажи и билеты на запланированную ранее дату - 16 мая.