Черногория сняла все ограничения с украинских туристов

Черногория постепенно смягчает карантин. Фото: Милойко Спаич

Черногория отменила все ограничения на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.

"С радостью сообщаем вам, что для посещения Черногории в туристический сезон-2021 для граждан Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в частности, ПЦР-тестирование", - написал в Twitter министр финансов и социальной защиты страны Милойко Спаич.

Министр не указал, когда начнут действовать новые правила для туристов.

С 17 апреля в Черногории смягчают ограничительные меры. Комендантский час будет начинаться с 00:00 вместо 22:00, и действовать до 05:00.

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Заведения питания открыты с 07:00 до 23:00. Позволили принимать посетителей в помещении.

Торговые центры и рынки работают с 07:00 до 22:00. Позволили работу спортивных залов и фитнес-центров.

Греция отменила обязательный семидневный карантин для туристов из стран-членов Европейского союза, Шенгенского соглашения, а также из Соединенного Королевства, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Израиля.