Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым

20 февраля в Москве в здании художественного театра им. Чехова простились с известным советским и российским актером Андреем Мягковым, который скончался на 83-м году жизни.

Проститься со звездой советского кинематографа пришли поклонники и его коллеги, в частности, Станислав Любшин, Евгения Добровольская и Дарья Юрская, по сообщению mk.ru.

Фото: mk.ru

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Отмечается, что актер умер от острой сердечной недостаточности. Рядом с ним была его жена - Анастасия Вознесенская. Однако на прощальной церемонии ее не было. Вероятно по состоянию здоровья. Она несколько лет назад перенесла инсульт.

На церемонии прощания гроб был установлен на сцене, а на экране показывали кадры спектаклей, в которых играл знаменитость. Гроб выносили из зала под аплодисменты, которые не утихали около 5 минут.

Похоронят в артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Андрей Мягков умер 18 февраля. Из всех ролей, он больше всего запомнился игрой Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Еще играл в фильмах "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", а также в продолжении "Иронии судьбы". В 2014 году актер не поддержал аннексию РФ украинского Крыма и поставил свою подпись в коллективном письме российских артистов в поддержку Украины. Также он призвал к мирному разрешению конфликта на Донбассе. В 2015 году украинское Министерство культуры внесло актера в так называемый "белый список" российских деятелей культуры, которые высказывались в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.