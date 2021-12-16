Греция ужесточила требования для туристов

Для въезда в Грецию все туристы должны иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус. Такое правило начнет действовать с 19 декабря.
Об этом сообщает министерство здравоохранения Греции.
Это касается как вакцинированных, так и не вакцинированных иностранцев. Также под ограничения подпадают туристы из стран-членов Европейского Союза.
Без теста могут въехать только те путешественники, которые совершают транзит и находились в другой стране перед въездом в Грецию менее 48 часов.
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Правительство Греции приняло такое решение из-за рисков распространения нового штамма вируса Omicron.
В сентябре правительство Греции ввело обязательное еженедельное тестирование для всех невакцинированных работников.
Прежде Греция ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников и позволила прививать детей в возрасте от 12-ти лет. Сейчас около 56% греков полностью привиты от Covid-19.
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