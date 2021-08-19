Греция строит стену с Турцией: что случилось

Греция боится наплыва беженцев. Фото: mil.in

Правоохранительные органы, береговая охрана и вооруженные силы Греции готовят план патрулирования и охраны границ страны из-за событий в Афганистане, опасаясь наплыва беженцев и миграционного давления со стороны Турции.

Об этом сообщило издание Kathimerini.

В марте 2020 года во время кризиса на границе возвели 27-километровый забор в Эвросе. Греческое правительство обсуждает подобные меры безопасности.

Система надзора в Эвросе включает 11 новых камер и радаров. Это дает возможность видеть до 15 км на территории Турции и передавать изображение в оперативные центры полиции Греции.

В Эгейском море планируют усилить охрану и развернуть личный состав.

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"Мы должны дать понять, что наша позиция будет решительной", - прокомментировали в правительстве.

Власти Турции боятся наплыва беженцев из Афганистана, поэтому строят вдоль границы стену. Сейчас барьер длиной 5 км. Однако турецкие власти намерены построить еще стену длиной 295 км. Будет также колючая проволока и траншеи.