Греция продлила ограничения на международные авиарейсы

Власти Греции продлили ограничения на внутренние авиарейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, поскольку количество новых случаев болезни Covid-19 в стране продолжает расти.

Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с этими ограничениями, пассажиры, которые летят в Грецию, должны пройти ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в страну и быть готовыми пройти случайное тестирование на Covid-19.

Все иностранные путешественники будут находиться на карантине на протяжении семи дней после прибытия. Израильским путешественникам, которые были полностью привиты от болезни минимум за две недели до путешествия, не придется проходить карантин в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между двумя странами.

В настоящее время большинство авиарейсов в Грецию осуществляются из стран, которые не входят в Евросоюз, запрещены, за исключением 10 стран.

В мире согласно последним данным зафиксировали 131 381 780 случаев заражения коронавирусом, в частности: выявили 2 859 571 летальный случай, выздоровели 105 753 963 человека.