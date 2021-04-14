Греция назвала условия для приема украинских туристов

В этом году без ПЦР-теста в Грецию смогут въезжать дети до 5 лет. Фото: pixabay.com

С 14 мая Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для ряда стран вне Шенгенской зоны.

Для въезда в Грецию украинцы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями, рассказал министр туризма страны Харис Теохарис, пишет "Укринформ". Сейчас Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген.

"Мы ждем от украинских властей образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на границах. Мы стремимся принимать также другие вакцины, не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам", - сказал Теохарис.

В греческих аэропортах украинцев и туристов из других стран выборочно будут тестировать на Covid-19. В этом году без ПЦР-теста в Грецию смогут въезжать дети до 5 лет. В то же время чиновник отметил, что окончательное решение об открытии границ Греция примет в сотрудничестве со специалистами в сфере здравоохранения страны.

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Власти Греции продлили ограничения на внутренние авиарейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, поскольку количество новых случаев болезни Covid-19 в стране продолжает расти.