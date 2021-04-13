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вторник, 13 апреля 2021 08:08

В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
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В испанском регионе Мурсия школьные занятия для детей решили проводить на пляже. В 20-минутных уроках уже принимают участие 8 классов из одной школы.

Вдоль побережья Плайя-де-лос-Ниетос школьники сидят в масках за переносными столами, пишет Reuters. Подготовку пляжа начинают в 8:00.

Фото: Reuters

"Дети точно не забудут уроки, которые проходили в таких условиях", - считает один из учителей.

Такие уроки являются частью проекта под названием Fresh Air, направленного на улучшение качества воздуха для детей во время пандемии. В течение такой практики не было сообщений о случаях Covid-19.

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Испания 7 апреля приостановила вакцинацию лиц старше 60 лет препаратом от Covid-19, разработанным компанией AstraZeneca. Соответствующее решение в стране приняли из-за вероятной связи вакцины с редкими случаями образования тромбов.

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Дата
13
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