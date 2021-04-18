Гражданам России хотят запретить въезд в ЕС

В Эстонии предлагают не пускать россиян в ЕС. Фото: Reuters

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что следует ввести временный запрет на посещение россиянами Евросоюза.

Это необходимо сделать, поскольку на кону безопасность Европы. Об этом Ильвес написал в Twitter.

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"До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Надо просто заморозить все визы, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств ", - отметил политик.

Экс-президент также отметил, что на карту поставлена ​​безопасность всей Европы.

"Наступает время, когда нужно защищаться. Если на Европу продолжать нападать, то должно случиться ", - написал Ильвес в ответ на один из комментариев к своему посту.

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось что это сотрудники российских спецслужб, причастных взрывов складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.