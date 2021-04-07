Грабитель залез в дом полицейского и уснул

Грабитель спит на кровати дочери полицейского / Reddit

Грабитель залез в дом полицейского, после чего лег в постель и уснул.

Странное ограбление произошло 22 марта в тайском городе Вичианбури. Сержант полиции Сакда Джиампрасерт проснулся около 2 ночи и услышал, как в комнате дочери работает кондиционер. Вспомнив, что дочь уехала на несколько дней, вышел на улицу, и заглянул в окно ее спальни Там увидел грабителя Атипия Кинкхунтота, который свернулся калачиком в постели дочери, а рядом с ним лежали инструменты для взлома. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вор заснул в ограбленной квартире

Сакда вызвал подкрепление, хотя это оказалось лишним. 22-летний грабитель крепко спал и все еще чувствовал себя сонным, когда его разбудили полицейские. Хотя Кинхунтот ничего не украл, он был арестован за нанесение вреда, а также за взлом с проникновением.

Грабитель сообщил полиции, что долго бродил по окрестностям в поисках цели и очень устал. Он залез в дом, но потом решил сделать небольшой перерыв, прежде чем обыскать его. Включил кондиционер и лег на 5 мин. вздремнуть.

В октябре прошлого года мужчина с английского Сандерленда Марк Купер влез в бар, чтобы уснуть во время ограбления. Его нашли спящим рядом с недоеденным сырником. Злоумышленник получил 26 недель тюрьмы.