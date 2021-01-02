Государство отказалось от смертной казни

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 315
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3177
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 720
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1188
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1566
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 774
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2331
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1071
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
5
5
5
4
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Строители нашли античную баню
Строители нашли античную баню
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
В мире начали встречать Новый год - фото и видео
В мире начали встречать Новый год - фото и видео
Вьюга парализовала часть страны
Вьюга парализовала часть страны
Видео
Все видео
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Комендантский час во Франции: полиция разгоняла массовую рейв-вечеринку
Комендантский час во Франции: полиция разгоняла массовую рейв-вечеринку
Последний день года провели впечатляющим световым шоу 150 дронов
Последний день года провели впечатляющим световым шоу 150 дронов
Помер французький дизайнер Пьєр Карден
Помер французький дизайнер Пьєр Карден
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 315
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1098
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1188
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 783
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
суббота, 02 января 2021 14:31

Государство отказалось от смертной казни

  Комментировать
Государство отказалось от смертной казни
В Казахстане отменили смертную казнь. Фото: Reuters

В Казахстане отменили смертную казнь.

Соответствующий закон подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 января, передает Tengrinews.kz.

"Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", - говорится в сообщении.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К смертной казни приговорили маньяка, охотившегося на женщин через Twitter

"Казахстан присоединился к Международному пакту, что способствует отказу от смертной казни. Отказ от тяжкого наказания, несомненно, является важным шагом на пути построения правового общества, государства, основанного на гуманистических принципах", - заявил председатель Сената Парламента Мауле Ашимбаев.

Государство имеет право применять смертную казнь в военное время.

Заключенный в камере смертников в США, который пережил собственную казнь с помощью смертельной инъекции 2009 года, умер от осложнений, вызванных Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Государство отказалось от смертной казни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Вертолеты украинца сопровождали британский конвой

Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

Самое читаемое
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 10800
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
5
 Просмотров: 8631
&quot;Квартал 95&quot; высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
 Просмотров: 7254
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
 Просмотров: 7002
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
6
 Просмотров: 6417
Мир
Автобус с пассажирами захватили вооруженные боевики
Автобус с пассажирами захватили вооруженные боевики Просмотров: 468
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самолет запутался в новогодних украшениях
 Просмотров: 387
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
 Просмотров: 378
СМИ сообщают о повышении боеготовности Ирана
СМИ сообщают о повышении боеготовности Ирана Просмотров: 243
Отравившие Навального ФСБешники причастны к трем убийствам - Bellingcat
Отравившие Навального ФСБешники причастны к трем убийствам - Bellingcat Просмотров: 675
Больше всего комментируют
6
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
4
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
Финалистка "Холостяка" выпятила на камеру упругие ягодицы
Голосов: 392
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть