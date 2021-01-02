Государство отказалось от смертной казни

В Казахстане отменили смертную казнь.
Соответствующий закон подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 января, передает Tengrinews.kz.
"Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", - говорится в сообщении.
В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь.
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"Казахстан присоединился к Международному пакту, что способствует отказу от смертной казни. Отказ от тяжкого наказания, несомненно, является важным шагом на пути построения правового общества, государства, основанного на гуманистических принципах", - заявил председатель Сената Парламента Мауле Ашимбаев.
Государство имеет право применять смертную казнь в военное время.
Заключенный в камере смертников в США, который пережил собственную казнь с помощью смертельной инъекции 2009 года, умер от осложнений, вызванных Covid-19.
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