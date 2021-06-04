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пятница, 04 июня 2021 06:30

Госсекретарь США требует от РФ остановить кибератаки

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Госсекретарь США требует от РФ остановить кибератаки
Блинкен требует остановить кибератаки. Фото: Reuters

Россия обязана пресекать осуществление кибератак, которые ведутся с ее территории.

"Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен испанской службе CNN

Он также призвал американские власти и частный сектор укреплять защиту от кибератак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон пойдет в наступление на российских хакеров

Один из крупнейших мировых поставщиков мясной продукции, американская компания JBS SA, остановила производство по всему миру из-за кибератаки, которую связывают с российскими хакерами. Ранее российские хакеры атаковали частный газопровод.

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Дата
04
июня

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