Госсекретарь США предположил, что Навального отравили российские чиновники

Помпео заявил, что власти США приложат все силы, чтобы установить виновных в отравлении российского оппозиционера Навального. Фото: Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует большая вероятность того, что отравление Алексея Навального было заказано чиновниками в Москве. Госдеп не берется анонсировать меры правительства по этому поводу, пока о них не объявит американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Mirage News.

"Думаю, люди во всем мире видят происходящее таким, каким оно есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, то признают существенный шанс того, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это нехорошо для русского народа", - заявил Помпео.

По его словам, власти США приложат все силы, чтобы установить виновных в отравлении российского оппозиционера Навального.

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Дональд Трамп впервые прокомментировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" 5 сентября. Он намекнул на причастность Китая к отравлению. А также поддерживает версию событий, о которой заявило немецкое правительство: "судя по тому, что говорит Германия, это так".