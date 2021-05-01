Госсекретарь США обсудит остановку "Северного потока-2"

Блинкен обсудит "Северный поток-2". Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток - 2" на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Встреча должна пройти в Лондоне, сообщил Филип Рикер, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

"Я думаю, что мы отдельно проведем переговоры с Германией в двустороннем формате. "Северный поток - 2" остается проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", - сказал он.

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Президент США Джо Байден выступает против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако вопрос введения санкций против проекта он назвал "очень сложным".