Горячие пожарные с животными снялись для календаря

Фото: australianfirefighterscalendar.com

Австралийские пожарные вместе с животными снялись для календаря на 2019 год.

На фото улыбающиеся мужчины с обнаженными торсами позируют с животными. Цель проекта, сбор средств для благотворительных организаций, сообщает Boredpanda.

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Пожарные делают такие фотосессии с 1993 года. В этом году в календарь появилось приложение - фотографии спасателей с котятами.

Деньги, которые выручат по продаже продукции, пожертвуют Австралийском зоопарке дикой природы.

Фотограф из Торонто Энтони Патрик Маньера сделал новый проект в популярном направлении художественной фотографии. Обнаженные мужчины показали своим телом позитив и хорошее настроение.