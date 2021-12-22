Город с 13 млн жителей полностью закрыли из-за вспышки коронавируса

Студенты выстраиваются в очередь на тестирование в Сиане, 21 декабря / Getty Images

В среду город Сиань на Севере Китая приказал всем 13 млн жителей оставаться дома в условиях строгой изоляции, поскольку там растет беспокойство по поводу новой вспышки Covid-19.

Все домохозяйства города могут отправлять одного члена из семьи на улицу раз в два дня для покупки предметов первой необходимости, а остальным следует оставаться в помещении. За исключением чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет Daily Mail.

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Поскольку Пекин готовится принять зимние Олимпийские игры 2022 года в феврале, Китай жестко борется с местными вспышками в нескольких городах.

В среду власти Сианя сообщили о 52 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего с 9 декабря их общее число достигло в городе 143 человек.

Жителям запретили покидать город без крайней необходимости. Тем, кто хочет уехать, придется предоставить властям доказательства и подать заявление на разрешение, иначе нельзя. В городе на коронавирус проверят также всех 13 млн жителей.

В городе закрыли автобусные и железнодорожные станции. Власти установили контрольно-пропускные пункты на дорогах за его пределами.

Все "второстепенные" предприятия и общественные объекты, кроме супермаркетов, магазинов и медицинских учреждений, закрыты, а местные власти призвали работодателей разрешить людям работать из дома.

Китай с середины прошлого года снизил количество новых случаев до минимума благодаря стратегии строгих ограничений. Даже единичный случай может привести к быстрому закрытию многомиллионного города.

Китай полностью вакцинировал против Covid-19 более миллиарда человек - более 70% населения. Он опережает в этом США и страны Европы.