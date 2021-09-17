В Китае уже более миллиарда вакцинированных

 
Ексклюзивы
1/5
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 2619
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 927
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2664
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1719
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 630
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 882
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 288
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 864
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 639
Фото
Все фото
11
5
10
4
10
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Вымирающие журавли, Папа в Словакии и пустые пляжи: среда в фото
Вымирающие журавли, Папа в Словакии и пустые пляжи: среда в фото
Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие
Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
Видео
Все видео
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 423
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 639
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1170
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 333
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 11:24

В Китае уже более миллиарда вакцинированных

  Комментировать
В Китае уже более миллиарда вакцинированных
Вакцинация студентов в китайского городе Нанкин, 15 сентября / Getty Images

Китай полностью вакцинировал против Covid-19 более миллиарда человек - более 70% своего населения.

Он опережает в этом США и страны Европы, несмотря на отсутствие ближайших планов по смягчению одних из самых строгих в мире мер карантина. Об этом пишет Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для Covid-вакцинированных выделили спецвагоны в поездах

По состоянию на 15 сентября в Китае ввели 2,16 млрд доз. Полностью вакцинированы более чем 1,01 млрд человек. Это почти через 10 месяцев после того, как страна начала крупнейшую кампанию вакцинации в своей истории. В стране разработаны и вводят семь разных вакцин.

Успех китайской стратегии не предотвратил вспышек болезни в последние месяцы, и остаются вопросы о том, насколько вакцины эффективны, особенно против новейших штамов вируса.

По темпам вакцинации Китай занимает лидирующее положение среди крупнейших экономик мира. Чуть более половины населения США и Японии полностью вакцинированы, в то время как в Великобритании и Германии этот показатель превышает 60%. В Индии менее 15%.

Китай добился еще большего успеха в мегаполисах. Более 97% взрослых в столице Пекине полностью вакцинированы. Около 80% в финансовом центре Шанхае и в соседней провинции Чжэцзян. В отличие от них, во внутренних провинциях и на отдаленном западе уровень вакцинации ниже. На Китай приходится более трети из 5,18 млрд прививок, сделанных в мире. Пекин также экспортировал 800 млн доз по миру.

Эпидемиологи Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний неоднократно заявляли, что вакцинация должна сочетаться с существующими ограничениями, чтобы предотвратить новые вспышки. До сих пор вакцинация спасла большинство людей от тяжелых форм заболеваний.

Италия намерена требовать от всех работников государственного и частного секторов иметь сертификаты вакцинации против Covid-19 Green Pass с середины октября. Green Pass - цифровой или бумажный сертификат, подтверждающий, что люди вакцинированы или имеют отрицательный результат теста на коронавирус, или недавно вылечились от Сovid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Китае уже более миллиарда вакцинированных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Усик впервые стал чемпионом мира

Кремль нарушил соглашение с Польшей

Софи Лорен вышла замуж

Трупы слаживали возле домов - началась эпидемия чумы

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

Самое читаемое
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
6
 Просмотров: 7947
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 7101
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6210
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 5409
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5355
Мир
Мэр Нью-Йорка потроллил представителя России в ООН
Мэр Нью-Йорка потроллил представителя России в ООН Просмотров: 261
Самое большое дерево мира накроют от пожара покрывалом
Самое большое дерево мира накроют от пожара покрывалом Просмотров: 315
В России стартовали выборы. Украина требует не признавать их на оккупированных территориях
В России стартовали выборы. Украина требует не признавать их на оккупированных территориях Просмотров: 90
Изменения климата серьезнее, чем думали - ООН бьет тревогу
Изменения климата серьезнее, чем думали - ООН бьет тревогу Просмотров: 423
Озоновая дыра на Земле больше, чем Антарктида
Озоновая дыра на Земле больше, чем Антарктида Просмотров: 342
Больше всего комментируют
3
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Ездил на передовую: рассказали о погибшем при взрыве автомобиля в Днепре
1
Как справиться с тревогой
Голосов: 35
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть