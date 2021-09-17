В Китае уже более миллиарда вакцинированных

Вакцинация студентов в китайского городе Нанкин, 15 сентября / Getty Images

Китай полностью вакцинировал против Covid-19 более миллиарда человек - более 70% своего населения.

Он опережает в этом США и страны Европы, несмотря на отсутствие ближайших планов по смягчению одних из самых строгих в мире мер карантина. Об этом пишет Bloomberg.

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По состоянию на 15 сентября в Китае ввели 2,16 млрд доз. Полностью вакцинированы более чем 1,01 млрд человек. Это почти через 10 месяцев после того, как страна начала крупнейшую кампанию вакцинации в своей истории. В стране разработаны и вводят семь разных вакцин.

Успех китайской стратегии не предотвратил вспышек болезни в последние месяцы, и остаются вопросы о том, насколько вакцины эффективны, особенно против новейших штамов вируса.

По темпам вакцинации Китай занимает лидирующее положение среди крупнейших экономик мира. Чуть более половины населения США и Японии полностью вакцинированы, в то время как в Великобритании и Германии этот показатель превышает 60%. В Индии менее 15%.

Китай добился еще большего успеха в мегаполисах. Более 97% взрослых в столице Пекине полностью вакцинированы. Около 80% в финансовом центре Шанхае и в соседней провинции Чжэцзян. В отличие от них, во внутренних провинциях и на отдаленном западе уровень вакцинации ниже. На Китай приходится более трети из 5,18 млрд прививок, сделанных в мире. Пекин также экспортировал 800 млн доз по миру.

Эпидемиологи Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний неоднократно заявляли, что вакцинация должна сочетаться с существующими ограничениями, чтобы предотвратить новые вспышки. До сих пор вакцинация спасла большинство людей от тяжелых форм заболеваний.

Италия намерена требовать от всех работников государственного и частного секторов иметь сертификаты вакцинации против Covid-19 Green Pass с середины октября. Green Pass - цифровой или бумажный сертификат, подтверждающий, что люди вакцинированы или имеют отрицательный результат теста на коронавирус, или недавно вылечились от Сovid-19.