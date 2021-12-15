Google отстранит от работы невакцинированных сотрудников

Работников корпорации без вакцинации могут уволить. Фото: Pexels

Корпорация Google отправит невакцинированных работников в неоплачиваемый отпуск.

В будущем их могут уволить, говорится во внутренних документах компании, пишет CNBC.

До 3 декабря сотрудники Google должны были предоставить документы о вакцинации или о медицинских противопоказаниях или религиозных убеждениях.

Работников, которые этого не сделают до 18 января, отправят в оплачиваемый отпуск на 30 дней. Если они не вакцинируются, работников отстранят от работы на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

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Google требует от сотрудников находиться в офисе три дня в неделю. Документы о вакцинации должны предоставить все, независимо от их присутствия в офисе.

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