Google будет блокировать политическую рекламу

Google временно прекратит показ политической рекламы.

Корпорация Google с 14 января временно прекратит показ политической рекламы.

Такое решение было принято из-за штурма американского парламента и будущей президентской инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, говорится в электронном письме компании.

В письме, в частности, отмечается, что Google будет блокировать всю политическую рекламу в свете "беспрецедентных событий минувшей недели".

Запрет на показ политической рекламы призван сдержать распространение дезинформации вокруг важных мероприятий.

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Рекламодатели не смогут публиковать рекламу, связанную с "выборами, их итогами, предстоящей президентской инаугурацией, текущим процессом импичмента в отношении президента, насилием в Капитолии США или запланированными на будущее протестами в связи с этими событиями".

Запрет распространяется на любую рекламу на таких платформах, как Google Ads, DV360, YouTube и AdX Authorized Buyer.

В Google заявили, что будут "предельно бдительны" в отношении обеспечения новой политики, запрещающей любую рекламу, направленную на ненависть или насилие.

Корпорация отметила, что она "определенно исследует ряд факторов до принятия решения относительно отмены новой политики для рекламодателей". В настоящее время планируется сохранить данные ограничения как минимум до 21 января.

6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский. Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов. Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности. Уже в среду демократы проголосовали за импичмент президента.