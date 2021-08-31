Голодная обезьяна обгрызла планшет студента

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог назвал министров, которых могут уволить осенью
Политолог назвал министров, которых могут уволить осенью
Просмотров: 288
Мораторий на отключение от коммунальных услуг сняли: что делать должникам
Мораторий на отключение от коммунальных услуг сняли: что делать должникам
Просмотров: 369
Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
Просмотров: 126
Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский
Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский
Просмотров: 162
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 621
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
Просмотров: 702
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 1026
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 963
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 6498
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 11412
Фото
Все фото
3
10
11
5
24
Исследователи записали потрясающее видео из эпицентра сокрушительного урагана Ида
Исследователи записали потрясающее видео из эпицентра сокрушительного урагана Ида
Разрушенные дома, затопленные улицы и пропавшие без вести: по стране пронесся самый мощный за последние 10 лет ураган
Разрушенные дома, затопленные улицы и пропавшие без вести: по стране пронесся самый мощный за последние 10 лет ураган
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
Сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида разрушает все на своем пути
Сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида разрушает все на своем пути
США и союзники завершают эвакуацию из Афганистана: фоторепортаж
США и союзники завершают эвакуацию из Афганистана: фоторепортаж
Видео
Все видео
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Террористы "Талибана" показали, что оставили военные США в аэропорту Кабула
Террористы "Талибана" показали, что оставили военные США в аэропорту Кабула
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
Пьяная россиянка пыталась подстрелить подругу на детской площадке
Пьяная россиянка пыталась подстрелить подругу на детской площадке
Лидер "Аль-Каиды" и экс-советник бен Ладена вернулся в Афганистан
Лидер "Аль-Каиды" и экс-советник бен Ладена вернулся в Афганистан
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 945
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1026
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1629
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1233
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1719
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 693
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
вторник, 31 августа 2021 16:58

Голодная обезьяна обгрызла планшет студента

  Комментировать
Голодная обезьяна обгрызла планшет студента
Обезьяна решила попробовать планшет на вкус. У других студентом обезьяны тоже крали вещи / Jeff_98 reddit

В университетский городок в Китае вторглись обезьяны, терроризирующие студентов, похищая их ценные вещи.

Студент второго курса опубликовал фото макаки, жующей на балконе его новый планшет, пока тот не может ее достать. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному

По словам студента технологического университета Наньяна, планшет для рисования он использовал для учебы. Обезьяна забралась в комнату через открытое окно, взяла коробку с техникой, вылезла наружу, разорвала коробку, вытащила планшет и начала его грызть.

Потом обезьяна оставила технику. Планшет работает, хотя на нем остались поверхностные повреждения.

Банда голодных обезьян 12 августа захватила магазин в тайском городе в отчаянных поисках еды. Но десятки приматов промахнулись, захватив магазин запчастей для механиков в тайской провинции Лопбури.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голодная обезьяна обгрызла планшет студента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную

Под Радой бросили гранату - погибли нацгвардейцы

В космос запустили первый украинский спутник

Диверсанты совершили провокацию на немецко-польской границе

Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном

В Киеве начали обучение в новом институте

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 26029
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 10530
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 9495
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 9153
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото &quot;апартаментов&quot; за $33 тыс.
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото "апартаментов" за $33 тыс.
8
 Просмотров: 6273
Мир
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
 Просмотров: 423
Ревнивый муж зашил жене влагалище
Ревнивый муж зашил жене влагалище Просмотров: 738
Террористы "Талибана" показали, что оставили военные США в аэропорту Кабула
Террористы "Талибана" показали, что оставили военные США в аэропорту Кабула
 Просмотров: 666
Цель Байдена в Украине - избежать конфликта с Россией - что о нас пишет мировая пресса
Цель Байдена в Украине - избежать конфликта с Россией - что о нас пишет мировая пресса
8
 Просмотров: 450
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
3
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
2
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
1
Въезд автомобилей с номерными знаками Приднестровья запретят
Голосов: 415
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть