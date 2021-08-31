Голодная обезьяна обгрызла планшет студента

Обезьяна решила попробовать планшет на вкус. У других студентом обезьяны тоже крали вещи / Jeff_98 reddit

В университетский городок в Китае вторглись обезьяны, терроризирующие студентов, похищая их ценные вещи.

Студент второго курса опубликовал фото макаки, жующей на балконе его новый планшет, пока тот не может ее достать. Об этом пишет Daily Star.

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По словам студента технологического университета Наньяна, планшет для рисования он использовал для учебы. Обезьяна забралась в комнату через открытое окно, взяла коробку с техникой, вылезла наружу, разорвала коробку, вытащила планшет и начала его грызть.

Потом обезьяна оставила технику. Планшет работает, хотя на нем остались поверхностные повреждения.

Банда голодных обезьян 12 августа захватила магазин в тайском городе в отчаянных поисках еды. Но десятки приматов промахнулись, захватив магазин запчастей для механиков в тайской провинции Лопбури.