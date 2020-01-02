"Голландия" официально исчезла с карты мира

Правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками Фото: pinterest.com

С 1 января Нидерланды официально отказались от названия "Голландия", которая ранее обозначала государство.

Вузы, местные власти, издания и частные компании теперь должны использовать только "Нидерланды", пишет OBOZREVATEL.

Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Отдельные города страны не справляются с количеством туристов. Хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Гарлем и Гаагу.

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На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. евро.

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