"Голландия" официально исчезла с карты мира

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1800
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1665
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 495
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2754
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 999
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1503
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1053
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3987
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
5
5
5
7
4
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Видео
Все видео
Нашли тысячелетний храм майя
Нашли тысячелетний храм майя
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2754
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
2 Просмотров: 1296
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1251
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3609
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 657
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 02 января 2020 09:49

"Голландия" официально исчезла с карты мира

  Комментировать
&quot;Голландия&quot; официально исчезла с карты мира
Правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками Фото: pinterest.com

С 1 января Нидерланды официально отказались от названия "Голландия", которая ранее обозначала государство.

Вузы, местные власти, издания и частные компании теперь должны использовать только "Нидерланды", пишет OBOZREVATEL.

Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Отдельные города страны не справляются с количеством туристов. Хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Гарлем и Гаагу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Офис президента купили атлас после очередной ошибки

На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. евро.

Столицу Казахстана Астану переименовали в Нурсултан. Изменить название предложил новый президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на заседании правительства

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Голландия" официально исчезла с карты мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Сделали выходной в день открытия моста

Самое читаемое
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15156
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
9
 Просмотров: 12978
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 12681
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
 Просмотров: 7461
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 6886
Мир
Какая авиакомпания стала лидером в поставке самолетов
Какая авиакомпания стала лидером в поставке самолетов Просмотров: 36
Нашли тысячелетний храм майя
Нашли тысячелетний храм майя
 Просмотров: 549
Джулиани заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа
Джулиани заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа Просмотров: 135
Трамп в новогоднюю ночь призвал больше помогать Украине
Трамп в новогоднюю ночь призвал больше помогать Украине Просмотров: 567
Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем
Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
43
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
10
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
"Это досадный суицид": Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
Голосов: 610
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua