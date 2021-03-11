Голландцы скромнее украинцев. Одинаковую ценность имеет директор и уборщик

Автор: предоставила Оксана Лозинская Главные человеческие ценности - это все, в чем нуждается человек

Мир будет меняться. В цивилизованных странах люди уже начинают уменьшать свои потребности.

Об этом Gazeta.ua рассказала писательница и преподаватель Оксана Лозинская, которая 13 лет живет и работает в Нидерландах.

"Мы все стремимся к роскошной жизни. А надо уменьшать свои потребности. Человек является самым вредным живым организмом на Земле. Это надо менять.

Голландцы гораздо скромнее, чем украинцы. Это проявляется даже в коммуникации. В украинцев есть большая потребность продемонстрировать себя. Заходишь на страницу в Facebook - и там длинный список побед и достижений. Голландцы коммуницируют гораздо скромнее. У них есть понятие равенства: одинаковую ценность имеет директор и уборщик, преподаватель и ученик. Возможно, такая скромность возникает, когда человек реализовал свои базовые потребности. Тогда он начинает задумываться над важным духовным развитием и пониманием собственной роли в балансе со средой", - сказала она.

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"Голландцы думают о последствиях своей деятельности для природы. Имеют возможность ехать на велосипеде, а не на машине - делают это. Могут есть меньше - едят меньше. Они не любят выбрасывать продукты. Хотя могут себе позволить любую пищу и в любых количествах. Но тенденция в обществе к более скромным запросам", - добавила Лозинская.

Интервью с Оксаной Лозинской читайте в журнале "Країна".

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