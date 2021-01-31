Главу пресс-службы президента задержали за вымогательство взятки

Глава прес-служби президента вимагав хабар у претендента на одну з керівних держпосад. Фото: Reuters

В Кыргызстане за вымогательство взятки задержали главу пресс-службы президента.

Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности страны.

"Обнаружили факт вымогательства взятки в особо крупном размере со стороны заведующего отделом информационной политики Аппарата президента", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, подозреваемый требовал крупную сумму у претендента на одну из руководящих госпостов за положительное решение вопроса о назначении.

На Харьковщине подполковника налоговой милиции поймали на взятке. Он требовал под предпринимателя $ 20 тыс. За закрытие уголовного производства и возвращении изъятого имущества.