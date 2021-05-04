"Главный врач выбил 30 доз на всю больницу. Проведем лотерею "- в Индии нет вакцин

Родственники готовят погребыльные костры для умерших от коронавируса близких ФОТО: Getty Images

С 1 мая в Индии ежедневно фиксируют более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Таких темпов не было ни в одной стране.

С начала пандемии, по официальным данным, заболели более 20 млн индийцев. Умерли - 222 тыс. Однако международные эксперты говорят, что эта цифра занижена в несколько раз.

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"В больницах закончился кислород, - рассказывает Gazeta.ua пульмонолог из Нью-Дели Омар Саатех. - Гуманитарная помощь расходится моментально. У нас 40 человек в очереди на кислород, а в наличии два баллона. Ежедневные цифры меня уже не пугают. Все равно ничего сделать не можем уже ".

С 1 мая в стране должна была начаться вакцинация моложе 45 лет. Сейчас две дозы получили менее 2% жителей.

"Даже врачам не сделали прививки. Главный врач выбил 30 доз вакцин на всю больницу. Проведем лотерею. С другой стороны, есть сомнения, эффективна ли какая-то из вакцин против нашего штамма. Профессора скептические по этому поводу ".

С середины апреля больше всего больных фиксируют в Индии.

Страна потеряла контроль над распространением коронавируса, а система здравоохранения достигла предела. Столица Индии - один из наиболее пострадавших городов во время второй волны заболеваемости коронавирус. Каждый третий протестированный человек в Дели имеет положительный результат.

Соцсети переполнены просьбами предоставить кислород, больничные кровати или место в отделении интенсивной терапии для близких.