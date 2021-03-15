Главный инфекционист США предупредил о новой волне коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 585
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 90
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 414
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2277
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1053
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2853
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1431
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 19566
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 333
Фото
Все фото
4
6
5
13
10
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
&quot;Холодную воду подают бесплатно, а на коммунальных не экономим&quot; - украинка о жизни в Андорре
"Холодную воду подают бесплатно, а на коммунальных не экономим" - украинка о жизни в Андорре
Українка розповіла, ким вигідно працювати в Андоррі
Українка розповіла, ким вигідно працювати в Андоррі
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Видео
Все видео
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 711
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2574
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 396
Колонка
14 марта 2021
Просмотров: 306
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
понедельник, 15 марта 2021 03:25

Главный инфекционист США предупредил о новой волне коронавируса

  Комментировать
Главный инфекционист США предупредил о новой волне коронавируса

Энтони Фаучи, главный инфекционист Соединенных Штатов заявил об угрозе новой волны коронавирусной инфекции.

Фаучи отметил, что еще рано объявлять победу над коронавируса. Он указал на новые тренды распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности их возникновения в США уже через несколько недель. Об этом сообщает Голос Америки.

Комментируя действия европейских чиновников, Фаучи в программе телеканала Fox News Sunday сказал: "Они думали, что избавились (вируса - ред.), Но это не так. И теперь количество случаев увеличивается".

В мире зафиксировано более 120 млн случаев коронавирусной инфекции. По последним данным портала Worldometer, в США выявлено 30078000 случаев COVID-19, более 547,1 тыс. Инфицированных умерли, 22163000 выздоровели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Главный инфекционист США предупредил о новой волне коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 Просмотров: 15849
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 11727
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 10854
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 10305
Гороскоп на выходные: кому звезды пророчат высокие заработки
Гороскоп на выходные: кому звезды пророчат высокие заработки
 Просмотров: 8379
Мир
Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca Просмотров: 18
Молдова планирует ввести чрезвычайное положение
Молдова планирует ввести чрезвычайное положение Просмотров: 90
В США на вечеринке произошла стрельба: есть погибшие и пострадавшие
В США на вечеринке произошла стрельба: есть погибшие и пострадавшие Просмотров: 81
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
4
 Просмотров: 90
Партия Меркель теряет поддержку среди избирателей
Партия Меркель теряет поддержку среди избирателей Просмотров: 90
Больше всего комментируют
6
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
1
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
Голосов: 702
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть