Главный инфекционист США предупредил о новой волне коронавируса

Энтони Фаучи, главный инфекционист Соединенных Штатов заявил об угрозе новой волны коронавирусной инфекции.

Фаучи отметил, что еще рано объявлять победу над коронавируса. Он указал на новые тренды распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности их возникновения в США уже через несколько недель. Об этом сообщает Голос Америки.

Комментируя действия европейских чиновников, Фаучи в программе телеканала Fox News Sunday сказал: "Они думали, что избавились (вируса - ред.), Но это не так. И теперь количество случаев увеличивается".

В мире зафиксировано более 120 млн случаев коронавирусной инфекции. По последним данным портала Worldometer, в США выявлено 30078000 случаев COVID-19, более 547,1 тыс. Инфицированных умерли, 22163000 выздоровели.