Глава ВОЗ прибыл в Афганистан

Гебреисус посетит медучреждения. Фото: twitter.com/DrTedros

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус прибыл в Афганистан.

Во время визита Гебреисус намерен встретиться с талибами, которые захватили власть в стране. Об этом сообщает TOLOnews.

Основной темой встреч станет проблема "прекращение помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка, а также возможности ее восстановления".

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"Защита здоровья афганского народа является первоочередной задачей для ВОЗ. Мы посетим медицинские учреждения, встретимся с офисом ВОЗ в Афганистане, персоналом, медицинскими работниками и руководством "Талибана" по этим жизненно важным вопросам", - пояснил Гебреисус в Twitter.

Служба безопасности "Талибана", который захватил власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей. Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте. После закрытия большинства иностранных посольств в Афганистане появился черный рынок виз. Желающие покинуть страну, платят большие деньги за поддельные документы. ООН обратилась к талибам из-за женщин. ЮНЕСКО призвала Талибан обеспечить в Афганистане соблюдение права на образование для девочек и позволить учителям-женщинам вернуться в школу.