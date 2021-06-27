Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подал в отставку после того СМИ опубликовали фото, на котором он целует и обнимает сотрудницу своего офиса. Об этом сообщает ВВС.

Министр здравоохранения извинился после того, как появились его фотографии с Джиной Коладангело, ведь тем самым он нарушил дистанцию, разрешенную во время карантина.

Такое правило он сам и лоббировал для борьбы с пандемией. Сначала чиновник отказался уходить с поста после многочисленных призывов к этому. Однако вечером в субботу, 26 июня, обнародовал видео, где сказал, что правильно было бы придерживаться карантинных правил том, кто их устанавливал.

Британский премьер-министр Борис Джонсон принял отставку министра.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита "Большой семерки".