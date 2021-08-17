Глава Минздрава лечила коронавирус "волшебным зельем"

Депутат лечила коронавирус "волшебным зельем". Фото: Depositphoto

Министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ваннияраччи рекомендовала использовать колдовство в борьбе с коронавирусом. Ее уволили.

Об этом сообщило издание The Guardian.

В стране распространялся Covid-19 с рекордной скоростью. Решение об увольнении принял президент Готабая Раджапакса на фоне сверхвысоких показателей заболеваемости и смертности.

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Однако Ваннияраччи все равно осталась работать в кабмине Шри-Ланки. Она стала главой министерства транспорта.

Несколько месяцев назад женщина публично выпила "волшебное зелье" от колдуна, которое якобы помогает не заболеть коронавирусом. Однако Ваннияраччи вскоре попала в реанимацию с Covid-19.

Также она выливала в реку "благословенную" воду. Это якобы требовалось для обряда на победу над коронавирусом.

Штамм коронавируса Iota менее опасен за Delta и не приводит к тяжелому течению заболевания.