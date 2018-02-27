Германские города получили право запрещать дизельные автомобили

В Германии городам разрешили запрещать дизельные авто. Фото: DW

Немецкие города получили возможность запрещать дизельные автомобили. Это право им предоставил Федеральный административный суд Германии в Лейпциге.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение приняли 27 февраля по иску ряда немецких федеральных земель на соответствующие запреты местных судов Штутгарта и Дюссельдорфа. Суд вынес решение в пользу Штутгарта и Дюссельдорфа и позволил им вводить правила относительно использования дизельными двигателями без решений федерального правительства.

Защитники природы подали аналогичные иски в десятки других немецких городов с целью защиты прав человека на чистый воздух и безопасную для здоровья экологическую ситуацию.

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Ранее в Германии хотели запретить дизельные автомобили, двигатели которых выбрасывают вредные для дыхательной системы оксиды азота, ведь содержание этого газа в воздухе во многих городах Германии превышает Европейские нормы.

Немецкая автомобильная компания Porsche официально прекратила производство всех дизельных автомобилей. Двигатели этого типа были в производстве компании в течение 9 лет.