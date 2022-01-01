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суббота, 01 января 2022 19:21

Германия закрывает три из шести своих АЭС

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Германия закрывает три из шести своих АЭС
В следующем году Германия приостановит работу еще трех АЭС. Фото: pixabay

В Германии выводят из эксплуатации три атомные электростанции. Три других АЭС должны завершить работу ровно через год.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Свою работу прекращают АЭС в Брокдорфе, Гронди и Гундреммингене. АЭС отключают от сети и выводят из эксплуатации с 31 декабря, при этом полный демонтаж, как ожидается, будет длиться два десятилетия и обойдется в 1,1 миллиарда евро за каждую станцию.

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В ФНС продолжат поставки АЭС в Баварии, Баден-Вюртемберг и Нижняя Саксония. Они должны завершить производство ровно через год в рамках полного отказа Германии от атомной энергии.

Немецкое правительство закрепило отказ в 2011 году после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии. В то же время, движения противников атомной энергетики росли еще с 1980-х годов, поскольку после аварии на Чернобыльской АЭС в Украине в 1986 году в ФРГ также выявили повышенный уровень радиации в почве и пищевых продуктах.

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