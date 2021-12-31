В МИД Германии не поддерживают идею поставки оружия в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поддерживает поставки любого оружия Украине.
Ее интервью для DPA было опубликовано на сайте МИД Германии.
По ее мнению, страны G7 и Евросоюз уже отчетливо выразились, что агрессивные действия России не останутся без политических и экономических последствий.
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"Если мы озвучим все наши варианты для действий, тогда у нас будет длинный перечень. Однако наш приоритет сейчас — это предотвращение дальнейшего обострения. Этого можно достичь только с помощью дипломатии в "нормандском формате" и через Совет НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ", - сказала Бербок.
Относительно поставки оружия для Украины министерша сказала, что "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".
В 2022 году посольство Германии в Украине возглавит группу послов Большой семерки (G7) в Украине.
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