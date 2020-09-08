Германия заговорила о санкциях против Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 144
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 891
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1512
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
6
19
4
5
9
Из-за масштабных пожаров в Калифорнии вводят чрезвычайную ситуацию
Из-за масштабных пожаров в Калифорнии вводят чрезвычайную ситуацию
Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Поймали гигантских черепах, которых считали исчезнувшими
Поймали гигантских черепах, которых считали исчезнувшими
334 человека погибли в школе в Беслане
334 человека погибли в школе в Беслане
Видео
Все видео
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 549
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9846
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 792
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 01:12

Германия заговорила о санкциях против Беларуси

  Комментировать
Германия заговорила о санкциях против Беларуси
Германия пригрозила Лукашенко. Фото: Коммерсантъ

Глава МИД Германии Хайко Маас пригрозил введением санкций ЕС в случае продолжения репрессий.

Он призвал белорусские власти немедленно освободить одну из оппозиционных лидеров Марию Колесникову, собщил главный дипломат Германии заявил таблоида Bild.

"Мы неоднократно призывали господина Лукашенко к диалогу со всеми национальными силами. Этого не произошло, наоборот: на готовую к диалогу оппозицию накатываются одна за другой волны репрессий. Это ошибочное направление", - заявил Маас.

По его словам, "если Лукашенко не изменит курс", ЕС отреагирует, пока Германия настойчиво работает с другими государствами ЕС над "пакетом санкций".

Маас выразил обеспокоенность судьбой Колесниковой, которую задержала на улице в понедельник утром, и призвал немедленно освободить ее и всех политических заключенных. Аресты и репрессии, в том числе и, прежде всего, в отношении членов Координационного совета, глава МИД ФРГ назвал "недопустимыми".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похищение Колесниковой: Беларуси поступил первый сигнал из Европы

В этот же день пресс-секретарь МИД Кристофер Бургер отметил, что в настоящее время в Европейском Союзе проводятся интенсивные консультации по поводу санкций, эта тема обсуждалась, в частности, на позапрошлой неделе на неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС в Берлине.

Тогда главы МИД договорились о необходимости введения санкций "быстро и целенаправленно". Если Беларусь не изменит свой курс, могут быть введены дополнительные санкции.

Что касается персонально санкций против Лукашенко, то они также обсуждались. Но, как сообщали СМИ, именно из-за позиции Германии, а также Франции такие санкции вероятно введены не будут, поскольку Берлин и Париж считают правильным держать открытыми каналы общения с белорусским президентом.

Утром 7 сентября Марию Колесникову люди с закрытыми лицами насильно посадили в микроавтобус с тонированными номерными знаками и увезли в неизвестном направлении. Власть отмежевалась от этого, заявив о своей непричастности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Германия заговорила о санкциях против Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 22097
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 15876
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 10098
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 10008
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
4
 Просмотров: 7011
Мир
ВОЗ призывает готовиться к новой пандемии
ВОЗ призывает готовиться к новой пандемии Просмотров: 9
Женщина должна заплатить $53 тыс. компенсации убийцы дочери
Женщина должна заплатить $53 тыс. компенсации убийцы дочери Просмотров: 2979
Беларусь привела в боевую готовность артбазы и танковый резерв
Беларусь привела в боевую готовность артбазы и танковый резерв Просмотров: 522
Белорусская милиция задержанием "поблагодарила" сестер за мороженое
Белорусская милиция задержанием "поблагодарила" сестер за мороженое Просмотров: 918
Навального вывели из комы
Навального вывели из комы Просмотров: 558
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 4913
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua