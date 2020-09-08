Германия заговорила о санкциях против Беларуси

Германия пригрозила Лукашенко. Фото: Коммерсантъ

Глава МИД Германии Хайко Маас пригрозил введением санкций ЕС в случае продолжения репрессий.

Он призвал белорусские власти немедленно освободить одну из оппозиционных лидеров Марию Колесникову, собщил главный дипломат Германии заявил таблоида Bild.

"Мы неоднократно призывали господина Лукашенко к диалогу со всеми национальными силами. Этого не произошло, наоборот: на готовую к диалогу оппозицию накатываются одна за другой волны репрессий. Это ошибочное направление", - заявил Маас.

По его словам, "если Лукашенко не изменит курс", ЕС отреагирует, пока Германия настойчиво работает с другими государствами ЕС над "пакетом санкций".

Маас выразил обеспокоенность судьбой Колесниковой, которую задержала на улице в понедельник утром, и призвал немедленно освободить ее и всех политических заключенных. Аресты и репрессии, в том числе и, прежде всего, в отношении членов Координационного совета, глава МИД ФРГ назвал "недопустимыми".

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В этот же день пресс-секретарь МИД Кристофер Бургер отметил, что в настоящее время в Европейском Союзе проводятся интенсивные консультации по поводу санкций, эта тема обсуждалась, в частности, на позапрошлой неделе на неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС в Берлине.

Тогда главы МИД договорились о необходимости введения санкций "быстро и целенаправленно". Если Беларусь не изменит свой курс, могут быть введены дополнительные санкции.

Что касается персонально санкций против Лукашенко, то они также обсуждались. Но, как сообщали СМИ, именно из-за позиции Германии, а также Франции такие санкции вероятно введены не будут, поскольку Берлин и Париж считают правильным держать открытыми каналы общения с белорусским президентом.

Утром 7 сентября Марию Колесникову люди с закрытыми лицами насильно посадили в микроавтобус с тонированными номерными знаками и увезли в неизвестном направлении. Власть отмежевалась от этого, заявив о своей непричастности.