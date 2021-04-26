Германия высказалась об усилении санкций против России

ЕС дважды вводил санкции против РФ за последние несколько недель. Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против ужесточения санкций в отношении РФ на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Маас отметил, что вести диалог с государствами, с которыми сложные отношения, это "суть дипломатии", сообщает Tagesschau. Сейчас это особенно актуально в отношении России.

"Именно из-за нынешней напряженности приходится полагаться на диалог с Москвой. Все говорят, что отношения между Россией и Евросоюзом сейчас находятся на самом низком уровне. Отношения очень плохие. Но так не должно быть. В конце концов, никто не может быть заинтересован в постоянных провокациях и конфронтации, превращающихся в серьезные споры", - сказал он.

Маас выразил удовлетворение, что российское правительство приняло предложение президента США Джо Байдена о переговорах. Он напомнил, что из-за дела Алексея Навального ЕС дважды вводил санкции против РФ за последние несколько недель. После аннексии Крыма Россией в 2014 году также были введены экономические санкции, которые будут продлеваться каждые шесть месяцев.

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22 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба призвал западных союзников продемонстрировать готовность наказать РФ новыми экономическими санкциями. Он предложил запретить России доступ к международной расчетной системе SWIFT.