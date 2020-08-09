Германия третий день фиксирует более тысячи случаев коронавируса

Германия фиксирует значительное увеличение количества заражений коронавируса. Фото: pixabay

Более тысячи новых случаев коронавируса третий день подряд фиксируют в Германии.

Такого роста не было с начала мая, сообщает DPA.

По данным немецкого Министерства здравоохранения, в субботу подтвердили 1122 новых случая коронавируса. В четверг зарегистрировали 1045 новых случаев, а в пятницу - 1147. Количество случаев растет в стране с конца июля, но до этого более 1000 случаев в день в последний раз было еще 9 мая.

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В Германии с начала эпидемии зарегистрировали 215 336 случаев коронавируса, умерли 9195 человек. По официальным данным 196 400 человек выздоровели после инфекции.

В стране продолжается дискуссия относительно усиления карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. "Экономический совет ХДС" предложил вообще запретить все поездки в страны с повышенным риском инфицирования.

Сейчас в Германии путешествия в страны с повышенным риском инфицирования коронавируса разрешены. По возвращении из них путешественники должны предоставить отрицательный тест на Covid-19 или две недели оставаться на карантине. С 8 августа в Германии вводят обязательное бесплатное тестирование по возвращении из таких стран.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1199 новых случаев коронавируса. За прошлые сутки было 1489 инфицированных. Всего с начала эпидемии обнаружили 80 949 случаев инфицирования.